Алиев заявил, что встреча лидеров Азербайджана и Армении может дать толчок мирной повестке

Предстоящая встреча лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде может придать импульс развитию мирной повестки дня в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая духовного главу Англиканской церкви - архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что в регионе возникли "исторические возможности для продвижения мирной повестки".