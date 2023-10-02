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Алиев заявил, что встреча лидеров Азербайджана и Армении может дать толчок мирной повестке

Алиев заявил, что встреча лидеров Азербайджана и Армении может дать толчок мирной повестке

Предстоящая встреча лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде может придать импульс развитию мирной повестки дня в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая духовного главу Англиканской церкви - архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что в регионе возникли "исторические возможности для продвижения мирной повестки".


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