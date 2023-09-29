В министерстве финансов Армении открыт казначейский счет для пожертвований вынужденным переселенцам из НК

В министерстве финансов Армении открыт казначейский счет для пожертвований вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов.

Отмечается, что в связи со сложившейся кризисной ситуацией проживающие в Армении и за рубежом многие соотечественники и организации выразили желание оказать помощь и пожертвования, направленные на обеспечение первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Республику Армения.

В министерстве финансов открыт казначейский счет для приема пожертвований и направления их на социально-экономические нужды вынужденных переселенцев.

Банковские переводы в армянском драме можно осуществить на казначейский счет министерства финансов - 900005002762, а переводы на карты в режиме онлайн (в любой валюте) с использованием системы электронных платежей (e-paymants) по следующей ссылке.