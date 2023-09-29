Дания выделила Армении 1 млн крон для оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из НК

Дания выделила Армении 1 млн крон для оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявило министерство иностранных дел Дании.

Отмечается, что помощь будет оказана через Датское общество Красного Креста, которое поддерживает Армянское общество Красного Креста и партнеров Движения Красного Креста в оказании помощи пострадавшему от конфликта армянскому населению, вынужденному покинуть свои дома в регионе Нагорного Карабаха. Срочные меры будут сосредоточены на предоставлении жилья, продовольственной безопасности, здравоохранения и ухода.

“Тысячи людей покидают Нагорный Карабах в эти дни из-за конфликта, и поэтому потребность в помощи значительно возрастает. Необходима как немедленная помощь в виде убежища и экстренной помощи, так и психосоциальная поддержка. Вот почему важна поддержка министерства иностранных дел Дании”, — сказал генеральный секретарь Датского Красного Креста Андерс Ладекарл.

Посол Дании в Армении Анне Тофт Соренсен, в свою очередь, заявила, что все в Армении и Кавказском регионе потрясены ситуацией и неопределенным будущим многих армян, прибывающих в Армению из Нагорного Карабаха в эти дни и часы.

“Ситуация очень сложная, и именно поэтому решение Дании оказать поддержку через Датское общество Красного Креста важно. Я надеюсь, что помощь поможет облегчить насущные потребности многих пострадавших семей.

Дания полностью поддерживает строгое осуждение ЕС военной операции Азербайджана и вызванных ею человеческих жертв. Прежде всего, важно избегать новых обострений. В ЕС мы активно работаем над долгосрочным решением конфликта посредством деэскалации и посредничества.

В свете развивающейся ситуации в ЕС постоянно рассматриваются варианты других действий”, - отметила посол Дании в Армении Анне Тофт Соренсен.