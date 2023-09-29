По состоянию на 10:00 29 сентября мост Хакари пересекли 88 780 вынужденных переселенцев

По состоянию на 10:00 29 сентября через мост Хакари в Армению уже перешли 88 780 вынужденных переселенцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся в гуманитарном центре при правительстве РА.

«По состоянию на 06:00 утра из Нагорного Карабаха прибыло 84 780 вынужденных переселенцев. Можно сделать вывод, что наблюдается снижение интенсивности потока прибывающих.

По данным правительства, по состоянию на 10:00 мост Хакари пересекли 88 780 человек и 18 756 транспортных средств. По состоянию на 12:00 зарегистрировано уже 63 483 человека. Предоставленным государством жильем воспользовались 20 306 человек. На платформе регистрации первичных потребностей заполнено около 13 500 тысяч заявок для полной оценки потребностей и последующих решений.

«Вчера вечером автобусы выехали из Еревана и уже прибыли на площадь Степанакерта, оттуда они вернутся обратно в Горис. На данный момент эти автобусы перевезли в Армению около 2000 вынужденных переселенцев. Автобусы будут ездить в Степанакерт до тех пор, пока в Армению не будет доставлен последний желающий переехать сюда», - заключила пресс-секретарь премьер-министра.