В Дублине состоялась встреча спикеров НС Армении и Франции

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 28 сентября в Дублине встретился со спикером Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, выразив благодарность за инициативу встречи, Ален Симонян отметил, что самые пессимистичные прогнозы относительно реализуемой Азербайджаном политики и агрессии фактически сбылись.

Стороны обсудили проблемы, возникшие вследствие депатриации армян Нагорного Карабаха. Состоялся обмен мнениями о необходимости применения международных санкций против Азербайджана.

Ален Симонян подчеркнул, что Франция является истинным союзником армянского народа и Армении, и выразил уверенность в продолжении усилий Франции по обеспечению безопасности Армении. Он отметил, что ожидает от Национального Собрания и Сената Франции выражения своего отношения к произошедшим и продолжающимся трагическим событиям.

Яэль Браун-Пиве выразила поддержку народу Нагорного Карабаха и отметила, что приложит все усилия для стабилизации ситуации. Стороны коснулись существующих в регионе опасений, непосредственным носителем которых также является Армения.

Состоялся обмен мнениями о необходимости осуждения международным сообществом политики Азербайджана.

В завершение встречи спикер НС Армении выразил благодарность за озвученное министром иностранных дел Франции Катрин Колонной во французском парламенте заявление об открытии консульства в Сюнике.