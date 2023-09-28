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В Армению перевезены 25 пациентов Центра психического здоровья Нагорного Карабаха

В Армению перевезены 25 пациентов Центра психического здоровья Нагорного Карабаха

Ночью в Армению были перевезены 25 пациентов, получающих стационарную медицинскую помощь в Центре психического здоровья Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, пациенты продолжат лечение в соответствующих медицинских организациях Армении.


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