В Армению перевезены 25 пациентов Центра психического здоровья Нагорного Карабаха

Ночью в Армению были перевезены 25 пациентов, получающих стационарную медицинскую помощь в Центре психического здоровья Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, пациенты продолжат лечение в соответствующих медицинских организациях Армении.