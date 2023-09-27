Из Нагорного Карабаха в Армению уже переехали 42 500 вынужденных переселенцев: Назели Багдасарян

По состоянию на 08:00 27 сентября 2023 года из Нагорного Карабаха в Армению уже въехали 42 500 вынужденных переселенцев, из них зарегистрировано 22 800 человек. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся в гуманитарном центре Гориса, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, добавив, что после пересечения палаточного пункта в Корнидзоре граждане регистрируются в специальных центрах регистрации Гориса, или Вайка.

«4002 перемещенных людей уже обеспечены жильем, предоставленным государством. В Сюнике - 1465 человек, в Вайоц Дзоре - 810, в Гегаркунике - 976, в Тавуше - 298, в Армавире - 200, в Арагацотне - 30, в Шираке - 203 и в Котайке - 20 человек.

Подчеркну, что это первичная помощь, наша основная цель - обеспечить армян Нагорного Карабаха определенным жильем», - заявила Багдасарян.