В Гандзасаре остались лишь копии рукописей: сообщение Матенадарана
11:25, 27 Сентябрь 2023
Во время 44-дневной войны оригиналы рукописей, выставленных в Научно-культурном центре Матенадаран-Гандзасар, редкие документы и старинные книги, касающиеся истории Арцаха, были перевезены в Матенадаран им. Месропа Маштоца.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Матенадаране, заверив, что все оригиналы находятся в хранилище Матенадарана.
В сообщении подчеркивается, что после войны часть копий была возвращена в Гандзасар. Сейчас там находятся только копии рукописей.
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