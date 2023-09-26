Медобслуживание вынужденных переселенцев из НК будет осуществляться в рамках государственного заказа

Медицинская помощь и обслуживание, в том числе стационарное, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет осуществляться в рамках государственного заказа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, человек может обратиться в медицинскую организацию первичного звена здравоохранения (амбулаторию, поликлинику, женскую консультацию) вблизи места жительства с целью постановки на учет, что станет основанием для пользования медицинской помощью в рамках государственного заказа в определенных объемах, в том числе будут выдаваться лекарства, предоставляемые бесплатно в амбулаторных условиях.