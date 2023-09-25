Следующая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана состоится в Степанакерте

Аппарат президента Азербайджана сообщил подробности итогов состоявшихся в Иваняне (Ходжалу) переговоров между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, отмечается, что в следующей встрече с представителями Нагорного Карабаха примет участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Встреча состоится в Степанакерте. Отмечается, что достигнута договоренность о проведении следующей встречи в ближайшие дни.