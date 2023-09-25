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Следующая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана состоится в Степанакерте

Следующая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана состоится в Степанакерте

Аппарат президента Азербайджана сообщил подробности итогов состоявшихся в Иваняне (Ходжалу) переговоров между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. 

Как сообщает Арменпресс, отмечается, что в следующей встрече с представителями Нагорного Карабаха примет участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. 

Встреча состоится в Степанакерте. Отмечается, что достигнута договоренность о проведении следующей встречи в ближайшие дни.


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