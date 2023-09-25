Миротворческая миссия РФ не обеспечила мирное существование армян в Нагорном Карабахе: Эдмон Марукян

В настоящее время тысячи армян из Нагорного Карабаха эвакуируются в Армению. Как передает «Арменпресс», это в своем микроблоге в X прокомментировал посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян.

As of now, the Armenians of Nagorno Karabakh are being evacuated by thousands to Armenia. Why are these people evacuated? Because on September 19, Azerbaijan carried out military aggression against the peaceful people of Nagorno Karabakh, as a result of which, not only hundreds… pic.twitter.com/5V8YjvjdSt — Edmon Marukyan (@edmarukyan) September 25, 2023

Он напомнил, что эти люди эвакуируются по причине военной агрессии Азербайджана, осуществленной 19 сентября против мирного населения Нагорного Карабаха, в результате которой погибли и получили ранения сотни людей, и тысячи мирных жителей лишились своих домов, сел и общин.

«Иными словами, после незаконной блокады Лачинского коридора и 9 месяцев измора, их насильно выселили из своих домов, и после 6 дней в подвалах, голода и жажды, им не дали возможности вернуться в свои дома, а эвакуировали с их исконной земли.

Мы признаем, что российская миротворческая миссия не обеспечила им мирное существование в Нагорном Карабахе на основании Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы признаем, что ЕС, США и все другие международные организации не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха, несмотря на то, что эти субъекты в ходе своих посреднических усилий неоднократно заявляли, что права и неприкосновенность армян Нагорного Карабаха должны быть гарантированы в рамках международных механизмов, что позволит им безопасно жить на землях своих предков» - написал Марукян.