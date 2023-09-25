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Миротворческая миссия РФ не обеспечила мирное существование армян в Нагорном Карабахе: Эдмон Марукян

Миротворческая миссия РФ не обеспечила мирное существование армян в Нагорном Карабахе: Эдмон Марукян

В настоящее время тысячи армян из Нагорного Карабаха эвакуируются в Армению. Как передает «Арменпресс», это в своем микроблоге  в X прокомментировал посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян.

Он напомнил, что эти люди эвакуируются по причине военной агрессии Азербайджана, осуществленной 19 сентября против мирного населения Нагорного Карабаха, в результате которой погибли и получили ранения сотни людей, и тысячи мирных жителей лишились своих домов, сел и общин.

«Иными словами, после незаконной блокады Лачинского коридора и 9 месяцев измора, их насильно выселили из своих домов, и после 6 дней в подвалах, голода и жажды, им не дали возможности вернуться в свои дома, а эвакуировали с их исконной земли.

Мы признаем, что российская миротворческая миссия не обеспечила им мирное существование в Нагорном Карабахе на основании Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы признаем, что ЕС, США и все другие международные организации не смогли обеспечить права и гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха, несмотря на то, что эти субъекты в ходе своих посреднических усилий неоднократно заявляли, что права и неприкосновенность армян Нагорного Карабаха должны быть гарантированы в рамках международных механизмов, что позволит им безопасно жить на землях своих предков» - написал Марукян.


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