Миротворческая миссия РФ не обеспечила мирное существование армян в Нагорном Карабахе: Эдмон Марукян

В настоящее время тысячи армян из Нагорного Карабаха эвакуируются в Армению. Как передает «Арменпресс», это в своем микроблоге в X прокомментировал посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян.

As of now, the Armenians of Nagorno Karabakh are being evacuated by thousands to Armenia. Why are these people evacuated? Because on September 19, Azerbaijan carried out military aggression against the peaceful people of Nagorno Karabakh, as a result of which, not only hundreds… pic.twitter.com/5V8YjvjdSt