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Указом президента РА Ваагн Афян назначен послом Армении в Индии

Указом президента РА Ваагн Афян назначен послом Армении в Индии

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян по представлению премьер-министра, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции и статьей 14 Закона «О дипломатической службе», подписал указ об отзыве Юрия Бабаханяна с должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в  Республике Шри-Ланка,   Федеративной Демократической Республике Непал и в Республике Индия.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента РА.

Другим указом, подписанным президентом, Ваагн Афян (резиденция: Нью-Дели) назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Индия.


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