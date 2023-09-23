Указом президента РА Ваагн Афян назначен послом Армении в Индии

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян по представлению премьер-министра, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции и статьей 14 Закона «О дипломатической службе», подписал указ об отзыве Юрия Бабаханяна с должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Республике Шри-Ланка, Федеративной Демократической Республике Непал и в Республике Индия.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента РА.

Другим указом, подписанным президентом, Ваагн Афян (резиденция: Нью-Дели) назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Индия.