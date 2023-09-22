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Из-за отсутствия связи невозможно полностью определить масштабы нанесенного азербайджанской агрессией ущерба

Из-за отсутствия связи невозможно полностью определить масштабы нанесенного азербайджанской агрессией ущерба

Из-за отсутствия связи и транспорта, а также перекрытия дорог, связывающих Степанакерт с регионами, полностью определить масштабы нанесенного азербайджанской агрессией ущерба не представляется возможным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Инфоштаб Арцаха, об этом говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.

“В ходе развязанных Азербайджаном с 19 по 20 сентября широкомасштабных военных действий нападениям подверглись также гражданские и общественные объекты. 

ВС Азербайджана артиллерией и авиационными средствами атаковали жилые дома, детские сады, школы, также были повреждены автомобили. При этом рядом с ними не было никаких военных объектов или военной техники. Из-за отсутствия связи и транспорта, а также перекрытия дорог, связывающих Степанакерт с регионами, полностью определить масштабы ущерба не представляется возможным”, - отмечается в сообщении. 


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