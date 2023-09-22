Пашинян обсудил с Тойво Клааром военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
16:04, 22 Сентябрь 2023
ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра РА, во встрече также принял участие глава делегации ЕС в РА, посол Василис Марагос.
Обсуждалась военно-политическая ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению.
Обе стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.
Была также затронута ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Состоялся обмен мыслями о нынешнем сотрудничестве между Арменией и Европейским Союзом.
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