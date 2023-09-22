Пашинян обсудил с Тойво Клааром военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.



Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра РА, во встрече также принял участие глава делегации ЕС в РА, посол Василис Марагос.



Обсуждалась военно-политическая ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению.



Обе стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.



Была также затронута ситуация на армяно-азербайджанской границе.



Состоялся обмен мыслями о нынешнем сотрудничестве между Арменией и Европейским Союзом.