Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана подчеркнули готовность продолжить встречи: Инфоштаб Арцаха
18:07, 21 Сентябрь 2023
В городе Евлах при российском посредничестве 21 сентября состоялась встреча представителей Азербайджана и Арцаха.
Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, в ходе встречи, прошедшей в деловой атмосфере, был обсужден ряд вопросов, представляющих обоюдный интерес.
Стороны особо подчеркнули необходимость обсуждения всех существующих вопросов в мирной обстановке, отметив готовность продолжить встречи.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм