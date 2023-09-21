Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана подчеркнули готовность продолжить встречи: Инфоштаб Арцаха

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана подчеркнули готовность продолжить встречи: Инфоштаб Арцаха

В городе Евлах при российском посредничестве 21 сентября состоялась встреча представителей Азербайджана и Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, в ходе встречи, прошедшей в деловой атмосфере, был обсужден ряд вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Стороны особо подчеркнули необходимость обсуждения всех существующих вопросов в мирной обстановке, отметив готовность продолжить встречи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]