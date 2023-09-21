Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана подчеркнули готовность продолжить встречи: Инфоштаб Арцаха

В городе Евлах при российском посредничестве 21 сентября состоялась встреча представителей Азербайджана и Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, в ходе встречи, прошедшей в деловой атмосфере, был обсужден ряд вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Стороны особо подчеркнули необходимость обсуждения всех существующих вопросов в мирной обстановке, отметив готовность продолжить встречи.