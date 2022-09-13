США должны быть стойкими в поддержке армянского народа и против насилия со стороны Азербайджана: конгрессмен

Соединенные Штаты должны быть смелыми и стойкими в поддержке армянского народа и против насилия со стороны Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал конгрессмен США Дэвид Сисиллайн.

«Это неспровоцированное и беспочвенное нападение Азербайджана на армянский народ и явное нарушение недавних договоренностей, и мы должны привлечь его (Азербайджан - прим. ред.) к ответственности», - написал он.