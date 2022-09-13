Филипп Рикер прибыл в Баку

В Баку прибыл главный советник госсекретаря США в переговорах по вопросам Кавказа, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Цель визита - обсудить содействие США дипломатическим усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Филип Рикер был в Ереване, встретился с официальными лицами РА и обсудил содействие США дипломатическим усилиям Армении и Азербайджана по достижению прочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.