Филипп Рикер прибыл в Баку
16:48, 13 Сентябрь 2022
В Баку прибыл главный советник госсекретаря США в переговорах по вопросам Кавказа, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».
Цель визита - обсудить содействие США дипломатическим усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.Ранее Филип Рикер был в Ереване, встретился с официальными лицами РА и обсудил содействие США дипломатическим усилиям Армении и Азербайджана по достижению прочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм