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Путин прилагает все усилия для снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе: Дмитрий Песков

Путин прилагает все усилия для снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе: Дмитрий Песков

Трудно переоценить роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, президент России Владимир Путин прилагает все усилия для стабилизации ситуации.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, в беседе с журналистами это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить роль РФ, лично Путина. Естественно, президент прилагает все усилия, чтобы способствовать ослаблению напряженности на границе, эти усилия продолжаются», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не прокомментировал тот факт, что Армения в связи с обострением ситуации на границе обратилась в ОДКБ.

«Сейчас не хочу говорить о большем. Ведется работа, разные согласования, не хотелось бы ничего сообщать, пока процесс согласования не завершится», - сказал Песков.
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