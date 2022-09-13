Путин прилагает все усилия для снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе: Дмитрий Песков

Трудно переоценить роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, президент России Владимир Путин прилагает все усилия для стабилизации ситуации.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, в беседе с журналистами это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить роль РФ, лично Путина. Естественно, президент прилагает все усилия, чтобы способствовать ослаблению напряженности на границе, эти усилия продолжаются», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не прокомментировал тот факт, что Армения в связи с обострением ситуации на границе обратилась в ОДКБ.

«Сейчас не хочу говорить о большем. Ведется работа, разные согласования, не хотелось бы ничего сообщать, пока процесс согласования не завершится», - сказал Песков.