В Китае отмечают Праздник Луны: в рамках праздника с журналистами встретилась заместитель министра иностранных дел Китая

В Китае отмечают Праздник Луны, который считается семейным праздником и пользуется большой популярностью по всей стране.

Праздник Луны отмечается в Китае в семейной обстановке. Люди собираются семьями и любуются захватывающим зрелищем полной луны. В Китае считается, что полная луна символизирует семью, собравшуюся в одном месте. Непременными атрибутами праздника являются фонарики и печенье в форме луны.

Как сообщает «Арменпресс», по случаю праздника заместитель министра иностранных дел Китая Хуа Чуньинь встретилась с журналистами, участвующими в программе, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций.

«Праздник Луны - это традиционный семейный праздник, во время которого семьи воссоединяются. И, видя, как каждый из вас улыбается, наслаждаясь этой встречей, нам становится очень хорошо. Это похоже на настоящее воссоединение семьи. Действительно, наша встреча - это воссоединение братьев и сестер большой семьи развивающихся стран», - сказала замминистра.

По словам Хуа Чуньинь, Китай в ожидании XX съезда Коммунистической партии Китая, который состоится 16 октября.

«XX съезд Коммунистической партии станет новой вехой для Китая. Китайский народ возлагает большие надежды на предстоящий съезд. Мы знаем, что наш путь в будущее будет непростым, потому что, как вы знаете, ряд стран не желают прогресса Китая и препятствуют ему. Но мы уверены в будущем Китая. И, как сказал председатель Си Цзиньпин: «Возрождение Китая было исторической неизбежностью, и ничто не может помешать китайскому народу, жить лучше».

Она подчеркнула, что развитие Китая - это развитие и развивающихся стран. По ее словам, чем сильнее будет Китай, тем крепче будет мир во всем мире.

Она добавила, что Китай никогда не начинал войну против какой-либо страны, и никогда не будет угрожать какой-либо стране. «Для всего мира развитие Китая означает еще больше мира. Развитие Китая означает новые возможности и преимущества для наших братьев из развивающихся стран», - отметила заместитель министра иностранных дел Китая.