Правительство Армении в этом году намерено обеспечить 7-процентный экономический рост

Экономика Армении фиксирует положительную динамику. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на пленарном заседании VII Восточного экономического форума заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В этом году мы намерены обеспечить экономический рост не менее 7%. И в этом контексте хочу подчеркнуть, что Евразийский экономический союз оправдал себя для нашей страны и в этой конкретной ситуации, поскольку тот экономический рост, который предусмотрен, связан с теми свободами, которые обеспечивает Евразийский экономический союз. Я имею в виду свободное движение товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Мы это видим. Конечно, нужно поработать над следующим этапом, чтобы мы смогли сохранить эту динамику, чтобы после такого экономического роста у нас не возник новый экономический кризис», - заключил Никол Пашинян.