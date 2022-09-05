На фестивале STARMUS VI в Ереване за многолетний вклад в изучение семейных и социальных отношений шимпанзе английский приматолог и антрополог Джейн Гудолл награждена медалью имени Стивена Хокинга. Как сообщает Арменпресс, Гудолл, которая не смогла приехать в Ереван, обратилась к собравшимся посредством видеосвязи.

Она рассказала, что с детства интересовалась животными и хотела писать о них. Ученый упомянула, как известные профессора несколько лет назад выступили против ее исследований, заявив, что люди — единственные разумные существа, а шимпанзе, которые были главной целью ее исследования, не могут обладать интеллектом.

«Однако мне удалось отстоять свою точку зрения, которая сегодня широко распространена. Мы, люди, не отделены от других живых организмов. Мы не единственные, у кого есть чувства», — отметила ученый.

Она отметила, что очень сожалеет, что не приехала в Армению лично и не пообщалась с армянами, студентами и школьниками.

В конце выступления Гудолл также затронула тему глобального потепления, заявив: «Многие ученые опасаются, что уже слишком поздно спасать планету от глобального потепления и его последствий. Но я думаю, что у нас есть время, чтобы спасти все и замедлить потепление планеты, пока не стало слишком поздно».

Коммуникационная группа НАСА также получила медаль имени Стивена Хокинга.

Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию — это награда, присуждаемая фестивалем Starmus людям, занимающимся наукой и искусством, в знак признания работы тех, кто помогает популяризировать науку. Медаль Стивена Хокинга, названная именем величайшего ученого 20-го и начала 21-го веков Стивена Хокинга и спонсируемая Starmus, самым амбициозным научным фестивалем всех времен, является престижной наградой, которая признает заслуги популярной науки на международном уровне. уровень.

Дизайн медали основан на портрете профессора Хокинга работы космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в открытый космос и члена Консультативного совета Starmus с момента его первого издания. На другой стороне изображен первый выход Алексея Леонова в открытый космос и культовая гитара — Red Special — для демонстрации музыки, еще одного важного компонента фестиваля Starmus.

Медаль впервые была вручена на третьем фестивале Starmus в 2016 году. На протяжении лет этой медалью были награждены такие известные люди, как Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, оскароносный композитор Ханс Циммер, астрофизик Нил Деграсс Тайсон, физик Джим аль-Халил и считающийся одним из основоположники электронной музыки Жан-Мишель Жарр. В 2019 году впервые в истории Starmus была вручена медаль имени Стивена Хокинга за заслуги (Lifetime Achievement Award). Награду получил Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну, участник миссии «Аполлон-11».