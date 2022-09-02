Вице-спикер НС РА представил заместителю ГС ООН ситуацию с безопасностью в НК и регионе

2 сентября вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян встретился с делегацией, возглавляемой помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения, вице-спикер НС представил ситуацию с безопасностью в Нагорном Карабахе и регионе, которая сложилась после 44-дневной войны2020 г., развязанной Азербайджаном. Он подчеркнул необходимость ликвидации гуманитарного кризиса, созданного в результате войны, вынужденного переселения жителей, уничтожения армянского религиозного и культурного наследия Арцаха, а также необходимость устранения угроз.

"МирославЕнча выразил благодарность за прием и обстоятельное изложение создавшейся ситуации. Подчеркнув важность тесного сотрудничества между Арменией и ООН, помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам выразил готовность продолжать сотрудничество и поддержку. Также было отмечено, что ООН прилагает усилия для поддержания мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны коснулись также процесса урегулирования отношений Армения-Турция.