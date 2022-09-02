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Анн Линде приветствовала трехстороннюю встречу в Брюсселе

Анн Линде приветствовала трехстороннюю встречу в Брюсселе

Министр иностранных дел Швеции Анне Линде приветствовала встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшуюся в Брюсселе.

Как сообщает «Арменпресс», Анне Линде в своем микроблоге  в Twitter сделала следующий пост. «Приветствую 4-ю встречу лидеров Армении и Азербайджана при активном участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Для Европейского совета важно участвовать в процессе установления мира и стабильности на Южном Кавказе».

В Брюсселе 31 августа при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению, распространенному Аппаратом премьер-министра РА, обсуждались вопросы, связанные с освобождением заключенных и выяснением судеб без вести пропавших, демаркацией и безопасностью границы, разблокировкой региональных коммуникаций, урегулированием армяно-азербайджанских отношений и вопросы, касающиеся проблемы Нагорного Карабаха.

Достигнута договоренность на уровне министров иностранных дел о продолжении предметных переговоров по разработке мирного договора. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца.

Следующее заседание Комиссии по демаркации и безопасности границ состоится в ноябре в Брюсселе.

Следующая встреча глав государств состоится в ноябре.
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