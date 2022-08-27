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Президент Сербии выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Аны Брнабич

Президент Сербии выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Аны Брнабич

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич на третий срок на пост главы правительства страны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.   

По  словам Александра Вучича, Брнабич не будет премьером четыре года - планируются изменения в кабмине в 2024 году, "но ее опыт необходим для подготовки к нынешней осени и зиме".


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