Самые блестящие умы мира в рамках STARMUS VI на территории храма Звартноц проведут 108-минутное обсуждение

Одно из ключевых событий фестиваля STARMUS VI, 108-минутный круглый стол-обсуждение, состоится 6 сентября на территории храма Звартноц.

Как сообщает «Арменпресс», в обсуждении примут участие нобелевские лауреаты, космонавты и ученые, окончательный список которых будет объявлен позже.

Почему 108 минут?

Идея такого формата родилась на первом фестивале STARMUS. Фестиваль, прошедший в 2011 году на Канарских островах в Испании под названием «50 лет человечества в космосе» стал особой данью уважения первому полету человека в космос и первому космонавту Юрию Гагарину. Юрий Гагарин провел на орбите Земли ровно 108 минут. Учитывая этот исторический факт, организаторы фестиваля решили вести дискуссию ровно на 108 минут.

Такой дискуссионный формат, организованный с участием самых ярких умов человечества, продолжился и в последующие годы.

Особенно запомнились 108-минутные обсуждения первых трех фестивалей STARMUS, которые проходили на Большом Канарском телескопе (GTC), построенном на вершине потухшего вулкана на Канарских островах. Добавим, что этот телескоп, построенный в 2007 году, является крупнейшим в мире оптическим рефлекторным телескопом с зеркалом. Именно здесь ведущие ученые мира проводили дискуссии о достижениях и перспективах космонавтики последних лет, необходимости сохранения планеты Земля, поиске учеными путей решения приоритетных задач. Четвертый и пятый фестивали STARMUS прошли в Норвегии и Швейцарии.

Подробности о STARMUS VI, который пройдет в Армении с 5 по 10 сентября, а также другие публикации « Арменпресс » о международном фестивале можно найти здесь: