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Назначен новый посол Армении в Грузии

Назначен новый посол Армении в Грузии

Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Рубен Садоян отозван с должности посла Армении в Грузии.

Другим указом президента послом Армении в Грузии назначен Ашот Смбатян.

Как передает «Арменпресс», соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента РА.
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