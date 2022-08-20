Водители грузовиков перекрыли одну из полос трассы Ереван-Мегри. Причина - взвешивание грузовиков

Водители грузовиков перекрыли одну из полос движения дороги Ереван-Мегри.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур РА Сона Арутюнян сказала, что причиной является процесс взвешивания грузовиков, так как в последний месяц инспекция установила на дорогах весы: грузовики, въезжающие в Армению, в обязательном порядке должны быть взвешены.

«Этот процесс вызвал недовольство водителей грузовиков, так как большинство грузовиков перегружены, а перегруженные грузовики штрафуются инспекционным органом на сумму 200 тысяч драмов. Они требуют изменить систему взвешивания, а также изменить допустимый размер с 26 тонн до 28 тонн. Однако есть установленные нормы, и их нарушение также влечет за собой ответственность", - сказала Сона Арутюнян.

Спикер подчеркнула, что есть строгая рекомендация со стороны правительства и лично премьер-министра следовать этим нормам.