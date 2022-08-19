Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 2-3 градуса

На территории республики во второй половине дня 19 августа, с 20 по 24 августа ожидается погода без осадков. Ветер: восточный, с порывами до 2-5 м/с. В предгорьях Арагацотна и Котайка, в Армавире в вечерние часы ожидается усиление ветра до 14-17 м/с. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что с 20 по 22 августа температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса.

Во второй половине дня 19 19 августа, с 20 по 24, 20-24 августа в Ереване осадков не будет. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 13-15 м/с.

Территория республики продолжает находиться под влиянием тропических потоков горячего воздуха из районов Ирака. В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорной и долинной зонах республики в эти дни сохранится пожароопасная обстановка. Интенсивность ультрафиолетового излучения в Араратской долине и Ереване 18-19 августа ожидается выше нормы. С 11:00 до 17:00 часов рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами.