Генрих Мхитарян получил травму: несколько недель он не будет выходить на поле

Генрих Мхитарян, бывший капитан сборной Армении по футболу, полузащитник миланского «Интера» из-за полученной травмы в течение нескольких недель не будет выходить на поле.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают итальянские СМИ.

Армянский полузащитник получил растяжение подколенного сухожилия. По всей видимости, Мхитарян вернется на поле не ранее, чем через 2 недели. Медицинская команда «Интера» работает над тем, чтобы Мхитарян смог принять участие в матче с «Миланом», запланированном на начало сентября.