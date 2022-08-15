Генсек ОДКБ направил телеграмму соболезнования премьер-министру РА

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направил премьер-министру Николу Пашиняну телеграмму соболезнования в связи со взрывом в ереванском торговом центре “Сурмалу”.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра, в послании говорится:

“Скорбим вместе с братским армянским народом в связи с разрушительным взрывом в одном из торговых центров г. Еревана.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, успешной работы спасательных служб по обнаружению без вести пропавших и ликвидации последствии чрезвычайной ситуации”.