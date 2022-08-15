Среди пропавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» есть гражданин Ирана

На месте взрыва в торговом центре «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы и работу по тушению очагов пламени. В результате звонков на номер горячей линии МЧС 911 выяснилось, что пропавшими числятся 18 граждан.

Как передает «Арменпресс», в списке пропавших, распространенном Министерством по чрезвычайным ситуациям, есть и имя гражданина Ирана.

Арам Айрапетян, 1981 г.р.

Марат Шахбазян

Сирарпи Хачатрян

Мариам Хачатрян

Арут Гаракян

Гагик Карапетян

Артавазд Айрапетян

Эрна Григорян, 1980 г.р.

Грачья Саркисян, 1976 г.р.

Вачаган Егоян, 2000 г.р.

Ваник Амирханян

Ксения Бадалян, 1981 г.р.

Арам Арутюнян

Давид Мхитарян

Ваник Карапетян

Нарине Карапетян

Валод Карапетян

Мехди Тахрери (гражданин Ирана)

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 6 погибших граждан (Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р.; Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р.; Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р.; Халатян Анаит Зарзандовна, 1967 г.р.; Кочарян Вардан Гургенович, 1960 г.р. и Аветисян Гаяне Артаваздовна, 1966 г.р.).

Работы по тушению пожара на месте возглавляет министр по ЧС Армен Памбухчян, на месте происшествия были директор С/С МЧС, полковник Армен Гаспарян, заместители министра по ЧС и руководящий состав МЧС.

Дежурная группа отдела психологической поддержки на месте оказывает психологическую помощь гражданам. Граждане могут получить психологическую поддержку, позвонив на номер горячей линии 911.

14 августа в 13:23 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу», расположенному по адресу улица Аршакуняц, 15, Ереван произошел взрыв и пожар, трехэтажное здание частично обрушилось.