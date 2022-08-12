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Саносян предложил исполнительному директору Fly Arna рассмотреть возможности расширения географии полетов

Саносян предложил исполнительному директору Fly Arna рассмотреть возможности расширения географии полетов

Гнел Саносян принял исполнительного директора компании Fly Arna Энтони Прайса и директора коммерческого отдела компании Карине Андреасян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Гнел Саносян приветствовал старт национального авиаперевозчика Армении и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. 

В ходе встречи Энтони Прайс представил министру первые шаги компании по выходу на рынок, проблемы, возникшие в ходе деятельности, а также последовательность шагов для дальнейшего развития компании. Исполнительный директор компании Fly Arna сообщил министру, что до конца года планируется привлечь к работе авиакомпании еще 2 самолета модели Airbus A320.

Министру также представили перспективы выхода на российский рынок с сентября текущего года. Министр Саносян предложил рассмотреть возможности расширения географии полетов, а также уделить особое внимание качеству обслуживания пассажиров. 

Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве также в вопросе снятия ограничений на полеты авиакомпаний РА в европейском направлении. Обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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