Саносян предложил исполнительному директору Fly Arna рассмотреть возможности расширения географии полетов

Гнел Саносян принял исполнительного директора компании Fly Arna Энтони Прайса и директора коммерческого отдела компании Карине Андреасян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Гнел Саносян приветствовал старт национального авиаперевозчика Армении и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи Энтони Прайс представил министру первые шаги компании по выходу на рынок, проблемы, возникшие в ходе деятельности, а также последовательность шагов для дальнейшего развития компании. Исполнительный директор компании Fly Arna сообщил министру, что до конца года планируется привлечь к работе авиакомпании еще 2 самолета модели Airbus A320.

Министру также представили перспективы выхода на российский рынок с сентября текущего года. Министр Саносян предложил рассмотреть возможности расширения географии полетов, а также уделить особое внимание качеству обслуживания пассажиров.

Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве также в вопросе снятия ограничений на полеты авиакомпаний РА в европейском направлении. Обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.