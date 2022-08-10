Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-08-22

ЕРЕВАН, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 августа, курс доллара США сократился на 0.50 драмa и составил 405.78 драм. Курс евро сократился на 0.02 драмa и составил 415.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.71 драм. Курс британского фунта сократился на 1.13 драмa и составил 490.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 117.44 драмa и составила 23421.06 драм. Цена серебра выросла на 4.96 драмa и составила 268.75 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.