Демобилизация граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в Арцахе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации. Как стало известно «Арменпресс» из пресс-релиза, распространенного Аппаратом президента Арцаха, в указе, в частности, говорится:

«Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной военной мобилизации, объявленной 3 августа 2022 года».