Китай призывает Азербайджан и Армению избегать обострения ситуации в регионе
16:22, 8 Август 2022
Китай призывает Азербайджан и Армению избегать обострения ситуации в регионе. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге 8 августа.
«Мы надеемся, что обе стороны будут соблюдать договоренности о прекращении огня и не допустят дальнейшей эскалации ситуации», - сказал Ван Вэньбинь.
Он отметил, что Армения и Азербайджан являются дружественными для Китая государствами.Представитель МИД Китая выразил надежду, что Ереван и Баку найдут возможности для урегулирования разногласий в рамках политического диалога.
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