Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август 2022

Китай призывает Азербайджан и Армению избегать обострения ситуации в регионе

Китай призывает Азербайджан и Армению избегать обострения ситуации в регионе

Китай призывает Азербайджан и Армению избегать обострения ситуации в регионе. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге 8 августа.

«Мы надеемся, что обе стороны будут соблюдать договоренности о прекращении огня и не допустят дальнейшей эскалации ситуации», - сказал Ван Вэньбинь.

Он отметил, что Армения и Азербайджан являются дружественными для Китая государствами.

Представитель МИД Китая выразил надежду, что Ереван и Баку найдут возможности для урегулирования разногласий в рамках политического диалога.
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