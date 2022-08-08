Инновационные центры, бизнес-инкубаторы: Министерство ОНКС сообщает подробности программы академического городка

Государственная программа развития образования до 2030 года, утвержденная правительством предусматривает значительные реформы в сфере высшего образования. Стержнем работы в этом направлении является создание академического городка. Как передает «Арменпресс», начальник Управления высшего и послевузовского профессионального образования Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Лусине Григорян, детализируя план создания академического городка, отметила, что в настоящее время ведутся обсуждения по разным направлениям: пространство, инфраструктура, объединение вузов, создание отдельных факультетов и т. д.

«На данный момент обсуждаются вопросы размещения городка, а также объем финансирования. Под академическим городком подразумевается пространство, в котором должны работать университеты и исследовательские организации, что даст студентам возможность жить, учиться, творить, заниматься исследованиями. Для этого должна быть соответствующая инфраструктура: общежития, библиотеки, богатые лаборатории с современными стандартами, многофункциональные классы, Центры инноваций и предпринимательства, бизнес-инкубаторы и т. д. », - представила Лусине Григорян.

Будут ли там создаваться новые вузы, или в результате слияния уже существующие университеты будут перемещены в этот городок? В ответ на вопрос представитель министерства отметила, что сейчас обсуждаются все возможные варианты. Они касаются расширения университетов, создания их филиалов, создания отдельных факультетов, а также нового университета. Все эти вопросы все еще обсуждаются с заинтересованными сторонами государственного управления. Территория городка, возможно, будет за пределами Еревана. Сейчас рассматривается вопрос нескольких областей.

«Проводятся исследования и анализы по выделению отраслевых направлений, оценке потенциала вузов и научных организаций. Обсуждаются ведущие направления науки, математики, а также инженерного образования. Все будет основано на формировании тесного сотрудничества между университетами и научными организациями, повышении исследовательских возможностей и навыков научного потенциала, эффективности использования инновационных идей», - сказала Лусине Григорян.

Представитель министерства подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы иметь качественное, и с международной точки зрения, конкурентоспособное образование. Поставлена задача создать международно признанный научно-исследовательский университет, который будет играть существенную роль в экономическом развитии и технологических, как национальных, так и региональных программах страны.

«Цель - способствовать повышению и укреплению экономической конкурентоспособности, безопасности и обороноспособности Армении посредством формирования качественного инженерного потенциала и создания инновационных идей и передовых технологий. Планируется создание и реализация образовательных и научных программ, максимально соответствующих потребностям экономики страны и образовательным и биотехнологическим запросам общества, а также предоставление связанных с ними услуг», - заключила Лусине Григорян.

Анна Гзирян