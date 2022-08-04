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Оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная

Оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная

По состоянию на 19:00 4 августа оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная. Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, существенных нарушений в течение дня зафиксировано не было.

При посредничестве командования российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, регулярно предпринимаются меры по разрядке обстановки.


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