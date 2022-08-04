Дмитрий Песков ответил на замечания Никола Пашиняна о деятельности российских миротворцев в Арцахе

Тесные контакты между Россией и Арменией на разных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана в отношении деятельности российских миротворческих подразделений. Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Есть трехсторонние документы, которые считаются основной отправной точкой. Важно выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя этими документами. Если есть вопросы, на них обязательно нужно ответить. В то же время у нас есть тесные контакты с армянской стороной на разных уровнях, что позволит прояснить имеющиеся вопросы», - сказал Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа заявил, что события, произошедшие в Нагорном Карабахе после ноября 2020 года, в том числе и события последних дней, вызывают в кругах армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 г. и пленение армянских военнослужащих в присутствии и с разрешения российских миротворцев, захват села Парух в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 г. , опять таки в присутствии российских миротворцев, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического террора армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы. В этом контексте становится крайне необходимым уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это было необходимо с самого начала, наряду с размещением российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Но надо признать, что этому процессу помешал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в НК, в то время как РА это сделала в ноябре 2020 года, и мы рассчитываем, что мандат, подписанный в двустороннем формате, будет работать в полном объеме», - сказал Никол Пашинян.