Юрий Сакунц одним мизинцем сдвинул 2 вагона метро весом в 65 тонн: он претендует на новый рекорд
Рекордсмен Книги Гиннесса, двукратный чемпион мира по силовому троеборью, чемпион Европы, преподаватель Государственной академии кризисного управления МЧС Юрий Сакунц претендует на новый рекорд Гиннесса. Он одним мизинцем сдвинул 2 вагона метро весом в 65 тонн.
Как передает «Арменпресс», предыдущий рекорд он установил, двигая две пожарно-спасательные машины общим весом в 37,5 тонны. Сакунц тянул их зубами.
«Должен сказать, что сдвинуть 65 тонн веса одним мизинцем очень сложно, учитывая, что я вешу всего 65 килограммов. Я рад, что хотя это было трудно, но получилось. Мой девиз успеха в жизни - вера в то, что мне хочется сделать. Этот рекорд я посвящаю армянскому народу», - сказал Юрий Сакунц.
Говоря о своих намерениях, он сказал, что старается делать все, чтобы быть полезным Армении и армянскому народу.Юрий Сакунц добавил, что в будущем собирается передвинуть вертолет.
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