Известны команды, прошедшие в полуфинал национального этапа Entrepreneurship World Cup 2022

Центр предпринимательства и инновационных технологий (EPIC) Американского университета Армении (AUA) объявил команды-участницы, прошедшие в полуфинальный этап конкурса.

Из более чем 110 команд предварительный этап прошли 99, в полуфинал - 34. Отбор осуществлялся 48 экспертами, которые рассматривали и оценивали каждую заявку согласно международным стандартам оценки EWC.

Как сообщает «Арменпресс», национальные полуфиналы конкурса EWC состоятся 1 и 2 августа. Прогнозируется, что в национальный финал выйдут около двенадцати стартап-команд.

С 4 по 12 августа команды-финалисты примут участие в недельных гибридных тренингах-встречах с квалифицированными специалистами и бизнес-консультантами, в ходе которых специалисты помогут командам подготовиться к национальному финалу.

Национальный финал состоится 13 августа в Большом зале Американского университета. Его можно рассматривать как праздник культуры предпринимательства, наполненный вдохновляющими выступлениями, интересной панельной дискуссией и национальным финальным конкурсом, в котором примут участие специальные гости, представители стартап-экосистемы и предприниматели. После мероприятия будет вечер, чтобы отметить достижения победителей и отдохнуть после нескольких месяцев напряженной работы.

Следует отметить, что в этом году Армения на международном конкурсе EWC будет иметь двух представителей вместо одного, что свидетельствует о положительном росте армянской стартап-системы.

Зарегистрироваться на национальный финал EWC можно по следующей ссылке. Крайний срок регистрации - 10 августа.

Основным организатором Кубка мира по предпринимательству (Entrepreneurship World Cup) в Армении является компания EPIC, которая сотрудничает с Министерством промышленности высоких технологий, GIZ Armenia, Фондом Startup Armenia, Национальным центром инноваций и предпринимательства (NCIE), TEAM Telecom Armenia и с TУМО Лаб.