Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль 2022

Ваагн Хачатурян и посол Луйо подчеркнули постоянное развитие армяно-французских отношений

Ваагн Хачатурян и посол Луйо подчеркнули постоянное развитие армяно-французских отношений

ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции по случаю Национального дня Французской Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате президента РА.
Президент Хачатурян поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Анн Луйо с праздником.

В своем выступлении Президент Республики подчеркнул, что этот праздник очень важен не только для французов, но и для всего прогрессивного человечества, так как является символом идей свободы, братства и равенства.

Президент Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции в развитии различных сфер с момента провозглашения независимости Армении.
Посол Анн Луйо поблагодарила за визит.

Собеседники подчеркнули постоянное развитие особых армяно-французских дружеских отношений и обменялись мнениями по текущим повесткам взаимодействия и будущего сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]