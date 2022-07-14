Ваагн Хачатурян и посол Луйо подчеркнули постоянное развитие армяно-французских отношений

ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции по случаю Национального дня Французской Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате президента РА.

Президент Хачатурян поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Анн Луйо с праздником.

В своем выступлении Президент Республики подчеркнул, что этот праздник очень важен не только для французов, но и для всего прогрессивного человечества, так как является символом идей свободы, братства и равенства.

Президент Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции в развитии различных сфер с момента провозглашения независимости Армении.

Посол Анн Луйо поблагодарила за визит.

Собеседники подчеркнули постоянное развитие особых армяно-французских дружеских отношений и обменялись мнениями по текущим повесткам взаимодействия и будущего сотрудничества.