Премьер-министр Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна
18:00, 11 Июль 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит г-на Кепенекяна на Родину и высоко оценил его роль в развитии и укреплении армяно-французских отношений.
В ходе встречи собеседники коснулись вопросов армяно-французского сотрудничества и отношений Армения-диаспора.
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