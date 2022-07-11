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Премьер-министр Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна

Премьер-министр Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна

Премьер-министр Никол Пашинян принял французского политического деятеля армянского происхождения Жоржа Кепенекяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит г-на Кепенекяна на Родину и высоко оценил его роль в развитии и укреплении армяно-французских отношений.

В ходе встречи собеседники коснулись вопросов армяно-французского сотрудничества и отношений Армения-диаспора.


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