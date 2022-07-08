Лучший способ двигаться вперед — это объединиться: Рубен Варданян представил цели движения «Апага Айкакан»
10:26, 8 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Рубен Варданян, инициатор движения «Апага Айкакан» ("Будущее армянское", - ред.), соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора», уверен, что «Апага Айкакан» — это инициатива, благодаря которой у них будет возможность работать вместе, обсуждать пути новые решения и внедрять изменения.
Как сообщает «Арменпресс», такую точку зрения Варданян высказал в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках форума «Апага Айкакан».
Он отметил, что инициативой «Апага Айкакан» они пытаются показать, что армянский народ, который живет не только в Армении, но и разбросан по всему миру, действительно может объединиться и найти единые и эффективные решения.
«Очень важно, чтобы мы могли использовать свои сильные стороны. У нас в Арцахе, Армении и Диаспоре живут замечательные люди, которые должны чувствовать, что вместе мы можем изменить наше будущее. Сегодня единственный путь к успеху во всем мире — это модель совместной работы, сотрудничества, и мы должны осознать, что самый правильный путь продвижения вперед — это сотрудничество со всеми кругами», — сказал Варданян.
По его словам, большая часть армянского народа имеет привычку жить прошлым, помня о печальных моментах прошлого. По словам Варданяна, каждый должен с оптимизмом смотреть в будущее и понимать, что сегодня единственно правильный вариант — не оглядываться назад, а смотреть вперед.
Касаясь исторической ответственности армянского народа и нынешних вызовов, Рубен Варданян выделил три мысли. «В течение многих лет образование и наука занимали важное место для армянского народа. Для меня сегодня поддержание этого является одним из самых важных вопросов. Одна из наших целей – чтобы образованный армянин стал примером и образцом для всех. Второй – Арцах, для меня это красная черта. Мы должны выйти из состояния жертвы, мы нация-победительница, это должно быть в нашей крови и генах то, что мы можем и должны побеждать. В-третьих, мы должны четко осознавать, что 21 век – это наш век, и мы должны использовать предоставленные им возможности для развития и лучшего будущего Армении, потому что мы в ответе за наших павших мальчиков, наших детей и наши будущие поколения», – сказал он. — сказал Варданян.
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