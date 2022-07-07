Вице-спикер Сербии обсудил с представителями армянской общины вопросы развития двусторонних отношений

Вице-спикер Национального Собрания Республики Сербия Стефан Кркобабич принял представителей армянской общины Сербии Биляну Обрадович-Шахриманян и Дарко Обрадовича. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт парламента Сербии, были обсуждены вопросы деятельности армянской общины и возможности углубления спортивного, культурного и общего сотрудничества между Сербией и Арменией.

«Наши исторические связи восходят ко временам посетившего Армению святого Саввы. Армянские художники и строители участвовали в строительстве наших средневековых церквей и монастырей, а «Сербский словарь» Вука (Вук Стефанович Караджич - сербский лингвист и педагог - ред.) и «Горный венец» Негоша (романтическая поэма владыки Черногории Петра II Петровича Негоша - ред.) были напечатаны в армянской типографии в Вене. Наши культурные и исторические связи очень крепки», - отметил Кркобабич.

Он отметил, что сегодня у Сербии и Армении нет открытых вопросов и что их двустороннее сотрудничество следует восходящей тенденции.

«Мы надеемся, что Армения откроет посольство в Сербии, и рассчитываем на сотрудничество с армянской общиной, которая с 2019 года по настоящее время много сделала для продвижения здесь армянской культуры, а также сербской культуры в Армении. Я уверен, что совместными усилиями мы будем способствовать дальнейшему развитию отношений между Сербией и Арменией в целом», - заключил Кркобабич.