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Нубар Афеян будет присвоено звание почетного доктора ЕГУ

Нубар Афеян будет присвоено звание почетного доктора ЕГУ
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Известный армянский ученый, бизнесмен, меценат Нубар Афеян будет удостоен степени почетного доктора ЕГУ.

Как сообщили «Арменпресс» в Ереванском государственном университете, в ходе торжественного мероприятия ученый выступит с речью и ответит на вопросы собравшихся.

Нубар Афеян участвовал в создании и становлении более 20 биологически ориентированных научно-технических учреждений, принимал участие в гуманитарных инициативах, отмечен государственными наградами и премиями.
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