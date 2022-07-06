Нубар Афеян будет присвоено звание почетного доктора ЕГУ
15:26, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Известный армянский ученый, бизнесмен, меценат Нубар Афеян будет удостоен степени почетного доктора ЕГУ.
Как сообщили «Арменпресс» в Ереванском государственном университете, в ходе торжественного мероприятия ученый выступит с речью и ответит на вопросы собравшихся.
Нубар Афеян участвовал в создании и становлении более 20 биологически ориентированных научно-технических учреждений, принимал участие в гуманитарных инициативах, отмечен государственными наградами и премиями.
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