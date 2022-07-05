Лидер Китая отклонил приглашение Путина посетить Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина, заявив, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

Российский лидер пригласил Си во время телефонного разговора 15 июня - в день рождения Си Цзиньпина. На это председатель КНР заявил, чтов ближайшее время посетить Россию будет сложно - из-за пандемии коронавируса. Известно, что китайский лидер не посещал зарубежные страны с конца января 2020 года.