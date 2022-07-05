Японии ввела запрет на импорт российского золота

Правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота, и предоставление бухгалтерских, аудиторских и консультационных услуг в Российской Федерации.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе японского министерства финансов.

"Вводится запрет на импорт металлов (золота) из Российской Федерации", - отмечается в документе.

При этом в пометке к данному пункту сказано, что детали, в частности, сроки вступления запрета в силу "будут определены позднее".

Россия может ответить, введя санкции как против Токио, так и против японских компаний, работающих в России. Об этом заявил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

По его словам, Япония покупает у России большое количество природных ресурсов.

«Этими санкциями они в первую очередь вредят себе», — сказал Абрамов.

Он добавил, что у России есть необходимые ресурсы для производства собственной продукции.

Власти Японии также включили в санкционный список 57 граждан России. Также под санкции попали 45 военнослужащих РФ.