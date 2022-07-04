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В рамках выставки “ИННОПРОМ” премьер-министр РФ ознакомился с павильоном Армении

В рамках выставки “ИННОПРОМ” премьер-министр РФ ознакомился с павильоном Армении

В рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки “ИННОПРОМ” министр экономики Армении Ваан Керобян представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекты и компании, представленные в армянском павильоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Стенд Армении представлен под концепцией “Armenia is a smart hub”. Экспозиция демонстрирует, как Армения, которая является экономическим и культурным мостом между Западом и Востоком, может стать решением для глобальных вызовов настоящего времени.

Армения планирует построить сухой порт, который станет частью крупного транспортного узла международной торговли в городе Гюмри. Михаилу Мишустину показали его проект. Там будет проводиться обработка и хранение грузов, а также таможенный контроль. 

На стенде представлено разработанное в Армении электротехническое оборудование: камеры, ноутбуки, компьютеры, серверы и многое другое. 

Крупнейшая в Армении Ереванская ювелирная фабрика представила украшения из золота и драгоценных камней.


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