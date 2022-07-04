В МЧС Армении поступила информация о том, что в посольствах РФ и КНР заложено взрывное устройство

В Национальный центр кризисного управления МЧС Армении 4 июля в 17:15 поступила информация о том, что в посольствах Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Армении заложено взрывное устройство.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели, врачи, кинологическая группа и другие сотрудники службы.