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В МЧС Армении поступила информация о том, что в посольствах РФ и КНР заложено взрывное устройство

В МЧС Армении поступила информация о том, что в посольствах РФ и КНР заложено взрывное устройство

В Национальный центр кризисного управления МЧС Армении 4 июля в 17:15 поступила информация о том, что в посольствах Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Армении заложено взрывное устройство.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели, врачи, кинологическая группа и другие сотрудники службы.


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