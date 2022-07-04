Три представителя Армении стали победителями международного конкурса юных пианистов
16:15, 4 Июль 2022
ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 1-3 июля в столице Грузии Тбилиси состоялся финальный этап Международного конкурса юных пианистов, в котором из Армении принимали участие учащиеся Музыкальной школы им. Ал. Спендиаряна Элен Мартиросян, Гур Саргсян, и учащийся Ереванской музыкальной средней профессиональной школы им. П. И. Чайковского Давид Хачатрян.
Как сообщает «Арменпресс», состав жюри, во главе с профессором Галиной Иванцовой-Белька из Берлинской музыкальной академии Ганса Эйслера, 3 июля огласил результаты конкурса, согласно которым три представителя Армении заняли лучшие места.
В частности, в 3-й возрастной группе Гур Саргсян занял 1-е место, во 2-й возрастной группе Давид Хачатрян занял 2-е место, а в 1-й возрастной группе Элен Мартиросян заняла 3-е место.
В международном конкурсе юных пианистов приняли участие представители Армении, Грузии, Германии, Казахстана, США и Украины.
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